Mais de 525 mil pessoas estão infectadas com coronavírus no mundo inteiro, de acordo com dados da universidade americana Johns Hopkins, que mostram também que houve mais de 23 mil mortes e 120 mil pacientes recuperados.

Nesse triste ranking, os Estados Unidos chegaram nesta quinta-feira ao primeiro lugar no número de pessoas contagiadas pelo vírus SARS-CoV-2, com mais casos que a China e a Itália. A Johns Hopkins disse que o número de casos em território americano subiu para 82.404, enquanto o jornal "The New York Times" fez uma estimativa apontando que 81.321 pessoas estão contaminadas.