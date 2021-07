Cerca de 6,02 milhões de cidadãos da União Europeia (UE) solicitaram autorização para residir no Reino Unido após o Brexit até o final do prazo para fazê-lo, em 30 de junho, dos quais 5,45 milhões já receberam o status de regularizado (com mais de cinco anos no país) ou pré-estabelecido (para quem chegou antes de 31 de dezembro de 2020).

É o que indicam os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Interior britânico em nota, que acrescenta que ainda há 570 mil pedidos recebidos pendentes de tramitação, porque mais de 400 mil entraram somente em junho, à medida que o prazo se aproximava.