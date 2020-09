Os 62 artistas do conjunto de ópera do Teatro Nacional de Praga entraram em quarentena nesta segunda-feira, depois que alguns membros testaram positivo para o novo coronavírus, revelou o diretor do local, Jan Burian.

"Nossos espectadores sabem que essas coisas acontecem e que e é necessário fazer mudanças no programa", disse Burian, à estação "Radiozurnal".