Profissionais da saúde em mais de 70 hospitais e centros médicos de Mianmar aderiram ao apelo à desobediência civil nesta quarta-feira, que pedia a paralisação em protesto contra o golpe de Estado realizado pelos militares, informaram os organizadores.

Especialistas, enfermeiros, dentistas, médicos e outros profissionais de saúde de 74 hospitais em mais de 30 cidades aderiram hoje à paralisação em uma das primeiras mobilizações após o golpe militar da última segunda, de acordo com lista publicada na página do Facebook do Movimento pela Desobediência Civil.