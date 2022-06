Nursultan, 7 jun (EFE). Um total de 77,18% da população do Cazaquistão votou a favor de uma mudança de regime no país, passando o Estado de "superpresidencial" para presidencial com um Parlamento mais forte, de acordo com resultados definitivos do referendo sobre a Constituição, que foram divulgados nesta terça-feira.

Segundo o presidente da Comissão Eleitoral Central do país, Nurlan Abdirov, foram os 77,16% de votos representam 6.163.516 eleitores.