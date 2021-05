A cidade espanhola de Ceuta, no norte da África, está gradualmente recuperando a normalidade após a chegada maciça de imigrantes irregulares provenientes do Marrocos nos últimos dias, enquanto as autoridades se concentram agora no atendimento aos 850 menores que permanecem em território espanhol.

Além de se ocuparem do seu alojamento e alimentação, os agentes da polícia espanhola estão testando os menores para o coronavírus e, em alguns casos, para comprovar que têm menos de 18 anos de idade.