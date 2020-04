Em meio à pandemia do coronavírus transmissor da Covid-19, Luiz Henrique Mandetta anunciou nesta quinta-feira no Twitter que foi demitido do cargo de ministro da Saúde pelo presidente Jair Bolsonaro.

"Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar", escreveu.

A demissão de Mandetta, forte defensor das quarentenas adotadas por muitos governos estaduais para impedir o avanço do coronavírus, ocorreu após fortes divergências com Bolsonaro em relação à gestão da crise de saúde pública, já que o presidente vem defendendo a reabertura de setores da economia que estão paralisados e o fim de medidas restritivas.