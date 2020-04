O atacante Sadio Mané, do Liverpool, admitiu nesta quarta-feira que sua equipe pode ficar sem o título do Campeonato Inglês, mesmo liderando com folga a competição com 82 pontos, 25 a mais que o vice-líder Manchester City - que tem um jogo a menos -, e restando nove rodadas para o término da competição, paralisada por conta da pandemia da Covid-19.

Em entrevista à rádio britânica "Talksport", o senegalês afirmou que adoraria confirmar o título que os "Reds" não vencem há 30 anos, mas entenderia se isso não for possível.

"É o meu sonho e quero vencê-lo este ano. Se não for o caso, vou aceitá-lo, faz parte da vida. Espero que o vencemos no próximo ano", disse Mané.

"Tem sido difícil para o Liverpool, mas também para milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas pessoas perderam familiares e essa é a pior situação", acrescentou o atacante.

A Premier League está suspensa há quase um mês, embora seus dirigentes tenham garantido que o objetivo é que a temporada seja concluída quando for seguro.