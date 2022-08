Vários protestos foram realizados nesta terça-feira no Sri Lanka para condenar a repressão do governo contra os manifestantes que estão acampados em Colombo há quatro meses em frente à Secretaria da Presidência para denunciar a crise no país.

Segurando faixas com os dizeres "Pare a Opressão do Estado" e "Pare a Repressão do Governo Ranil", centenas de manifestantes em Colombo denunciaram as recentes prisões de ativistas e manifestantes.