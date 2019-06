A capital do Haiti, Porto Príncipe, está praticamente paralisada nesta segunda-feira após as violentas manifestações de ontem convocadas pela oposição em várias cidades do país para exigir a renúncia do presidente Jovenel Moise e que deixaram vários mortos.

A rede de transporte público e as escolas não funcionaram na cidade, assim como muitas lojas. Algumas barricadas foram montadas para bloquear as estradas que ligam a capital a outras cidades, de acordo com várias fontes.