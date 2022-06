Dom Phillips, colaborador do The Guardian. EFE/Acie

Um grupo de ativistas, familiares, entre outras pessoas, fizeram manifestação nesta quinta-feira diante da embaixada do Brasil em Londres, exigindo aumento nos esforços para que sejam encontrados o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira.

Os dois estão desaparecidos desde o único domingo, quando foram vistos pela última vez na região do Vale do Javari, no Amazonas.