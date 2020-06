O carro do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi atingido por trás por outro veículo que o escoltava, após um manifestante tentar bloquear a saída do Parlamento de Westminster, em Londres.

O premiê havia comparecido a uma sessão na Câmara dos Comuns e, ao deixar o Parlamento, se deparou com uma manifestação que protestava contra a política da Turquia sobre a minoria curda.

Segundo fontes oficiais, um dos manifestanes se jogou contra os carros para tentar interceptar o Jaguar no qual estava Johnson. A frenagem fez com que um dos veículos da escolta colidisse com a parte traseira.

A polícia prendeu o indivíduo e os carros continuaram o trajeto até Downing Street, onde um porta-voz declarou que o incidente não deixou feridos.

Um vídeo que circula pelas redes sociais capta o momento em que o veículo de escolta atinge o de Johnson. Algumas fotos mostram também que o carro apresenta dano na porta traseira.

"Acredito que o vídeo fala por si só sobre o que aconteceu. Não foi reportado nenhum ferido", detalhou uma fonte da residência oficial do chefe do governo britânico. EFE

ln-ja/vnm