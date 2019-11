Manifestantes voltaram a bloquear as estradas no Líbano nesta segunda-feira pressionando o governo para que haja uma renúncia em bloco, enquanto as forças políticas se preparam para a nomeação do novo primeiro-ministro após a saída de Saad Hariri.

Desde ontem à noite, várias estradas principais que ligam a capital Beirute a outras partes do país foram bloqueadas e, embora algumas tenham sido reabertas após negociações com tropas do Exército, outras seguem fechadas hoje.