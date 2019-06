A organização civil de Hong Kong que coordena os manifestantes anunciou nesta quarta-feira que começará nesta sexta-feira uma campanha em coordenação com advogados e representantes do movimento pró-democracia para apresentar queixas oficiais contra a polícia pelo uso da força durante os protestos.

Em entrevista coletiva na frente da sede do governo local, a vice-coordenadora da Frente Civil de Direitos Humanos, Bonnie Leung, afirmou que os legisladores e os partidos políticos vão "lutar contra as mentiras do governo".