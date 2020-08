Manifestantes se enfrentam com a policía durante um protesto contra o governo em frente ao Parlamento, em Beirute, no Líbano, neste sábado. EFE/WAEL HAMZEH

Manifestantes e policiais entraram em confronto neste sábado em frente ao Parlamento do Líbano, em Beirute, no início de um protesto no qual milhares de pessoas exigem a renúncia de autoridades do governo devido à explosão ocorrida no porto da cidade na última terça-feira, que deixou mais de 150 mortos e 5 mil feridos.

O protesto, chamado "Dia da Ira", reuniu centenas de pessoas na simbólica Praça dos Mártires. Gritando 'renúncia', um grupo tentou invadir o Parlamento e foi repelido pelos agentes, o que desencadeou o confronto. Manifestantes jogaram pedras nos policiais, que responderam jogando bombas de gás lacrimogêneo. Alguns deles, inclusive, arremessaram de volta as pedras.