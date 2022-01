Mais de 1.000 manifestantes invadiram nesta quarta-feira a sede da prefeitura de Almaty, maior cidade do Cazaquistão, em meio a protestos que acontecem no país há vários dias após um aumento dos preços do gás.

De acordo com a agência de notícias "Interfax-Kazakhstan", chamas e uma densa fumaça podem ser vistas das janelas do segundo andar do edifício, enquanto os manifestantes o cercam e gritam palavras de ordem como "Avante, Cazaquistão".