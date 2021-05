Os manifestantes e as autoridades locais de Cali chegaram a um acordo nesta segunda-feira cedo para levantar um bloqueio na principal via de entrada da cidade colombiana, enquanto os indígenas que participam dos protestos anunciaram a abertura de um corredor humanitário durante 24 horas.

No 13º dia de protestos, precedido por um dia em que civis armados dispararam contra a marcha indígena e feriram 10 pessoas, as conversas terminaram com a decisão de desbloquear o Paso del Comercio, uma estrada que, além de ser a entrada principal da cidade, também a conecta com a vizinha Palmira, onde se encontra o aeroporto internacional.