A organização civil de Hong Kong que coordena as manifestações afirmou nesta terça-feira que não aceita as desculpas oferecidas horas antes pela chefe do governo, Carrie Lam, e anunciou que seguirá com os protestos.

Em entrevista coletiva em uma calçada na frente da sede do governo local, a vice-coordenadora da Frente Civil de Direitos Humanos, Bonnie Leung, declarou que estão "muito decepcionados" com as palavras pronunciadas hoje por Lam, que "ignorou todas" as suas reivindicações.