Cerca de mil pessoas protestaram nesta quinta-feira em Nápoles, no sul da Itália, contra o encontro dos ministros de Meio Ambiente do G20, realizado na cidade hoje e amanhã, e pediram ações mais concretas para a proteção do planeta.

A manifestação começou às 16h (horário local; 11h em Brasília) e percorreu durante três horas as ruas do centro da cidade até chegar às proximidades do Palácio Real, onde ocorrem as reuniões. Um grande esquema de segurança acompanhou o protesto, que se desenvolveu de forma pacífica e sem distúrbios.