Dezenas de policiais realizaram um número indeterminado de detenções durante um protesto pró-democrático nesta quinta-feira no centro comercial Mega, palco das últimas manifestações de Hong Kong durante o Natal.

De acordo com a emissora pública local "RTHK", os manifestantes se reuniram no centro comercial e entoaram frases como "Liberdade para Hong Kong, a revolução dos nossos dias" e "Dissolvam a polícia imediatamente".

Além disso, incentivaram os consumidores a aderirem à manifestação prevista para o Ano Novo, convocada pela Frente Civil pelos Direitos Humanos, a organização por trás das manifestações mais volumosas registradas nos últimos meses, embora o protesto ainda não tenha sido aprovado pelas autoridades.

A manifestação - inicialmente pacífica - não durou muito, pois um grande número de agentes policiais, inclusive da divisão especial e em trajes civis, foi rapidamente mobilizado em torno do prédio.

Várias lojas e restaurantes fecharam as portas para evitar consequências, enquanto muitos manifestantes mascarados foram detidos no local.

A celebração do 'Boxing Day' (dia posterior ao de Natal, quando ocorrem várias liquidações) em Hong Kong foi o terceiro dia seguido de protestos. De acordo com o jornal "South China Morning Post", os manifestantes se reuniram para expressar descontentamento com as empresas pró-Pequim.

Esses incidentes ocorreram apenas um dia após os confrontos entre manifestantes e o batalhão de choque em vários centros comerciais durante o Natal. Várias pessoas foram detidas ontem, após a polícia ter disparado gás lacrimogêneo e spray de pimenta contra manifestantes, tanto dentro como ao redor de shoppings.

Segundo a "RTHK", muitos cidadãos criticaram o esquema policial "desnecessário e contraproducente" em áreas como Tsim Sha Tsui, onde os agentes pararam e revistaram diversos jovens.

A chefe do governo local, Carrie Lam, emitiu uma declaração na noite passada classificando os manifestantes como "insensatos e egoístas" por terem "arruinado" as celebrações de Natal, o que, segundo ela, causou o "esfriamento do ambiente festivo" e afetou negativamente as empresas locais.