Dezenas de manifestantes tentaram entrar nesta segunda-feira na sede do Conselho Legislativo de Hong Kong quebrando vidros e portas do prédio após a grande manifestação realizada hoje por causa do aniversário da transferência para a China da soberania sobre a ex-colônia, como pôde constatar a Agência EFE.

Centenas de pessoas se reuniram em frente ao Parlamento de Hong Kong e, em um dado momento, um grupo rompeu as barreiras de aço que o protegia e as usaram como aríete para destruir os vidros e tentar entrar no prédio, sem que a Polícia tentasse impedir.