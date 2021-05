Centenas de pessoas participaram nesta quarta-feira, em áreas do noroeste da Síria controladas pela oposição, de uma manifestação contra as eleições presidenciais organizadas pelo governo de Damasco, também rejeitadas pelas autoridades da região curda no nordeste do país.

Na província de Idlib, último reduto da oposição no noroeste sírio, centenas de pessoas se manifestaram contra o atual presidente, Bashar al-Assad, que deve revalidar seu mandato nas urnas.