Um ladrão mascarado roubou a mansão de David e Victoria Beckham em Londres enquanto o casal estava em casa com a filha Harper, de dez anos, informou a emissora "BBC" nesta quinta-feira.

O ex-jogador, de 46 anos, e a artista, de 47, não perceberam a presença do intruso, que invadiu um quarto no andar de cima da casa, avaliada em 40 milhões de libras, em Holland Park, no oeste de Londres.