A mansão da icônica série "Um Maluco no Pedaço" poderá ser alugada através do Airbnb durante cinco dias e por uma diária de US$ 30, em comemoração aos 30 anos do programa, segundo um anúncio publicado por Will Smith, protagonista da comédia exibida nos EUA pela rede "NBC" entre 1990 e 1996.

A enorme casa, com fachada branca, supostamente localizada no bairro elitista de Bel-Air, em Los Angeles, onde o personagem principal, chamado Will Smith - assim como o ator -, vivia com os tios, na verdade fica no distrito de Brentwood, na mesma cidade.