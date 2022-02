Os fãs de "O Pequeno Príncipe" têm agora um ótimo motivo para visitar Paris: o Museu de Artes Decorativas da cidade dedica a maior retrospectiva na história da França ao livro de Antoine de Saint-Exupéry, uma pequena obra de arte que ultrapassou fronteiras e cujos desenhos originais podem agora ser vistos pela primeira vez.

A exposição, que abre as portas amanhã, quinta-feira, mostra mais de 600 documentos em torno do livro ilustrado que o escritor publicou em 1943, embora só tenha chegado à França em 1946, após a morte do autor e piloto da Resistência Francesa, que se acidentou no Mediterrâneo em 1944 sob circunstâncias misteriosas.