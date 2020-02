Os organizadores da Maratona de Tóquio, no Japão, anunciaram nesta segunda-feira que apenas os atletas de elite participarão da prova, vetando assim a presença dos corredores amadores, pelo medo da propagação do coronavírus.

"Seria difícil realizar essa competição, em que participam tantas pessoas, enquanto são confirmadas as infecções de várias pessoas em Tóquio", apontou a organização, por meio de comunicado.

Assim, apenas os maratonistas profissionais, inclusive a elite entre os cadeirantes, poderão participar. A taxa de inscrição dos que ficaram vetados, no entanto, não será devolvida.

De acordo com as normas de inscrição da Maratona de Tóquio, o valor não é reembolsável se a prova for cancelada por neve, inundação, danos estruturais causados por ventos, raios, tornados ou incêndios, ou por ordem das autoridades.

A decisão acontece poucos dias depois que o governo da capital japonesa pediu que competidores chineses não participassem da prova, como medida para conter a propagação do coronavírus.

A Maratona de Tóquio é um evento classificatório para os Jogos Olímpicos, que será realizado na capital japonesa em julho deste ano. Vários atletas locais tentarão obter uma das vagas em disputa.

A cerca de cinco meses do começo do evento, a epidemia do coronavírus afetou a realização de vários eventos esportivos, mas a organização dos Jogos e o Comitê Olímpico Internacional (COI) garantiram a manutenção do calendário.

Até o momento, o Japão registrou 515 casos da chamada epidemia de Wuhan, inclusive levando em conta 454 contágios a bordo do cruzeiro Diamond Princess, que permanece em quarentena na cidade de Yokohama desde 3 de fevereiro.