A maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 será disputada na cidade de Sapporo, no norte do Japão, por decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) e apesar da oposição dos organizadores e da capital japonesa à mudança.

O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do COI, John Coates, anunciou que todas as partes "reconheciam a autoridade da organização olímpica internacional para decidir a mudança de sede" das provas de maratona e marcha atlética.