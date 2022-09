Atenas, 5 set (EFE). - Mais de 20 mil torcedores do Olympiacos se concentraram nesta segunda-feira no estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas, para ver de perto e receber calorosamente o lateral-esquerdo Marcelo, que assinou com o clube grego na sexta-feira passada.

Os fãs do maior clube da Grécia não podiam faltar à festa de apresentação do brasileiro, de 34 anos, que de acordo com a imprensa grega assinou um contrato de um ano com o Olympiacos, com a possibilidade de prorrogação de mais um ano.