Uma "marcha federal" convocada por organizações sociais de esquerda que partiram de diferentes partes da Argentina realizou sua terceira jornada nesta quinta-feira ao convergir na cidade de Buenos Aires para protestar contra "a fome e a pobreza" e "o ajuste" proposto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Após promover atos e caravanas em diferentes cidades da Argentina, as colunas de "trabalhadores e piqueteiros" marcharam nesta quinta-feira pela capital do país até chegar à Plaza de Mayo, em frente à sede do Executivo, para realizar um ato "perante o poder político".