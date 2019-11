O zagueiro brasileiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain mininizou nesta segunda-feira as declarações sobre o companheiro de equipe Kylian Mbappé, feitas pelo técnico francês Zinedine Zidane, do Real Madrid.

Na véspera do jogo entre as duas equipes, o treinador da equipe espanhola afirmou estar "apaixonado" pelo jogador do time da França, em entrevista coletiva.

"É difícil pensar no futuro do PSG sem Mbappé, porque é um grande jogador. Não acho que apenas seja Zidane, mas acho que todo mundo está apaixonado por um jogador que já mostrou muito e ganhou grandes títulos", disse o ex-Corinthians.

"Ele tem muito talento, para quem é tão jovem. Está muito bem no nosso clube e na seleção. Temos muita sorte de poder contar com ele, por que é um jogador muito importante, que nos faz ganhar jogos", completou o defensor brasileiro.

Marquinhos ainda falou sobre as condições com que Neymar, que se recuperou de lesão, poderá atuar com o Real Madrid, após retornar ao clube na vitória sobre o Lille, pelo Campeonato Francês.

"Ele está preparado, e o técnico sabe disso. Ninguém gosta de ficar no banco neste tipo de jogos, não só Neymar. O conheço muito bem, é um jogador responsável. Neste tipo de jogos, ele gosta de ser decisivo, sempre pede a bola. Sabemos o que é capaz de fazer", afirmou o brasileiro. EFE

