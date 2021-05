A embaixadora do Marrocos na Espanha, Karima Benyaich. EFE/Arquivo

O governo do Marrocos convocou a embaixadora do país em Madri, Karima Benyaich, para consultas nesta terça-feira, pouco após a diplomata ter sido chamada à sede do Ministério das Relações Exteriores da Espanha.

Fontes diplomáticas marroquinas disseram à Agência Efe que ainda não sabem mais detalhes sobre a convocação, o que aumenta a tensão entre Rabat e Madri a níveis não vistos ao longo da última década.