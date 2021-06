O Marrocos desvinculou nesta segunda-feira o que chamou de "grave crise" com a Espanha do destino do líder da Frente Polisário, Brahim Ghali, que comparecerá nesta terça-feira perante a Justiça espanhola, alertando que o que espera de Madri é "um esclarecimento sem ambigüidades de suas escolhas, suas decisões e suas posições" sobre a questão do Saara.

O Ministério das Relações Exteriores de Marrocos emitiu uma declaração hoje, lida perante agências internacionais, horas antes da apresentação à Justiça do secretário-geral da Frente Polisario, que se recupera em um hospital em Logroño, norte da Espanha, de um caso grave de Covid-19, uma hospitalização que a chefe da diplomacia espanhola, Arancha González Laya, justificou "por razões humanitárias".