6 out 2021

EFE Caracas 6 out 2021

Um dos líderes da oposição ao governo da Venezuela, Miguel Pizarro, denunciou nesta terça-feira que os professores de seu país estão deixando os empregos devido às más condições de trabalho, incluindo salários baixos, e ao fracasso dos serviços públicos, incluindo o transporte terrestre.

"A crise social, política e econômica; evidenciada, entre outras coisas, nos baixos salários, falta de seguridade social, serviços públicos deficientes e hiperinflação levaram os professores a abandonar seus empregos como professores", disse o político no Twitter, por ocasião do Dia Mundial do Professor.