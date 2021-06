O australiano Mathias Cormann assumiu nesta terça-feira o cargo de secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) das mãos do mexicano Ángel Gurría, que exercia a função há 15 anos, com a vontade de defender os princípios democráticos, o Estado de Direito e a economia de livre mercado.

"Temos um compromisso comum com a democracia, com os direitos humanos, com o Estado de Direito, com os princípios da economia de mercado, com a equidade entre os membros, com uma ordem internacional baseada em regras", destacou Cormann no evento de posse.