O Senado da Itália aprovou nesta quarta-feira retirar a imunidade do líder do partido de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, para que seja julgado pela gestão de imigração, enquanto era ministro do Interior, segundo apurou a Agência Efe.

O dirigente político terá que responder pelas políticas de "portas fechadas" e por impedir os migrantes salvos que desembarcar no país, ficando durante dias impedidos de sair dos barcos de organizações não governamentais.

Em julho do ano passado, enquanto ainda era ministro, Salvini impediu a chegada de 131 refugiados, que foram resgatados no Mar Mediterrâneo.