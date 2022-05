O ator americano Matthew McConaughey fez um apelo pelo fim do que classificou como "epidemia" de tiroteios em massa nos Estados Unidos, em carta publicada pouco depois do caso ocorrido em sua cidade natal, Uvalde, no Texas, em que 19 alunos e dois professores foram mortos em uma escola primária.

"Como americanos, texanos, mães e pais, é hora de reavaliar e renegociar nossos desejos, a partir de nossas necessidades", indicou o astro, em postagem no Twitter.