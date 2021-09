O ex-presidente da Argentina e do Boca Juniors, Mauricio Macri, defendeu nesta quinta-feira a proposta da Fifa de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos, já que considera uma "eternidade" a espera atual por cada edição do torneio.

"Quero ver mais Mundiais. Esperar quatro anos me parece muito", disse o antecessor de Alberto Fernández na chefia do governo argentino, durante o fórum World Football Summit, que está sendo realizado no estádio Wanda Metropolitano, em Madri.