A primeira-ministra interina do Reino Unido, Theresa May, continuará como deputada no parlamento britânico depois que deixar definitivamente a chefia de governo e a liderança do Partido Conservador com a eleição de seu sucessor.

May antecipou hoje na Câmara dos Comuns sua intenção de continuar como parlamentar pela circunscrição de Maidenhead, no sul da Inglaterra, uma cadeira que ocupa desde 1997.