A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou nesta quarta-feira na Câmara dos Comuns que apresentará o projeto de lei sobre o Brexit na sexta-feira, de modo que os deputados tenham tempo de estudá-lo antes que seja votado no começo de junho.

May pediu para os parlamentares apoiem a tramitação para assegurar a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) antes do recesso estival. O acordo negociado com o bloco já foi rejeitado três vezes pelos deputados.