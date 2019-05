A primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, anunciou nesta terça-feira que o projeto de lei do acordo do Brexit permitirá que os parlamentares votem sobre a convocação de um eventual segundo referendo sobre a saída da União Europeia (UE).

A chefe de governo detalhou um pacote de medidas com as quais espera ganhar o apoio de alguns deputados da oposição, de modo que a Câmara dos Comuns ratifique o acordo do Brexit, que já foi rejeitado três vezes.