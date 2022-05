O atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, protagonista de uma das principais novelas recentes do futebol mundial, admitiu, em entrevista publicada nesta terça-feira, que tem simpatia pelo Milan, que conquistou nesta temporada o título italiano.

"Meu vínculo com o Milan é especial. Quando criança, tive uma babá italiana e passei muito tempo com a família dela, todos torcedores do Milan. Assim, graças a eles, também torci pelos 'rossoneri'", revelou o jogador, ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport".