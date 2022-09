O atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, garantiu nesta segunda-feira que confia no companheiro de seleção, o meia Paul Pogba, ao ser questionado sobre o escândalo surgido a partir de denúncias do irmão do jogador da Juventus Mathias Pogba.

Segundo Mathias, entre outras acusações, Paul teria contratado um feiticeiro para prejudicar Mbappé.