O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, recebeu dez votos no povoado de Tallenay, no segundo turno das eleições da França que aconteceram neste domingo e foi vencido pelo atual presidente, Emmanuel Macron, segundo informou nesta terça-feira a imprensa local.

A curiosa opção pelo jogador, de apenas 23 anos, foi revelada pelo jornal "L'Est Republicain". Os votos no companheiro de Neymar foram considerados nulos, por não se tratar de um candidato registrado.