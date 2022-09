O atacante Kylian Mbappé telefonou para os irmãos Paul e Mathias Pogba, após as acusações do segundo, de que o primeiro havia contratado um feiticeiro para lançar para prejudicar o jogador do Paris Saint-Germain.

De acordo com as emissoras de televisão "M6" e "RTL", ambas da França, Mbappé quis ouvir a versão dos dois irmãos sobre o assunto, que gerou polêmica no futebol do país cuja seleção é a atual campeã mundial.