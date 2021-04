A cidade de Medellín, na Colômbia, está em fase crítica devido ao colapso do sistema hospitalar, com uma ocupação de 98% das unidades de terapia intensiva, o que forçou nesta quarta-feira as autoridades a reforçarem as restrições de mobilidade para lidar com o terceiro pico de contágio por coronavírus.

"Estamos no limite do plano de expansão da UTI, mas isso não é suficiente. Devemos continuar a trabalhar incansavelmente. Este é o momento mais crítico", declarou o governador do departamento de Antioquia, cuja capital é Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, Luis Fernando Suárez, em entrevista coletiva.