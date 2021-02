Os resultados de um ensaio clínico divulgado nesta quinta-feira no Reino Unido sugerem que a combinação de tocilizumabe, um medicamento usado até agora para tratar a artrite reumatoide, e um corticosteroide como a dexametasona, pode reduzir pela metade as mortes nos pacientes mais graves com Covid-19.

Esse efeito sobre a mortalidade foi identificado em pacientes hospitalizados com hipoxia - deficiência de oxigênio - e inflamação significativa que necessitaram de ventilação mecânica invasiva, de acordo com um comunicado emitida pelos responsáveis pelo teste Recovery, liderado pela Universidade de Oxford.