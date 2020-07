O médico da seleção da Ucrânia Anton Hudaev morreu por Covid-19, aos 48 anos, segundo informou a Federação Ucraniana de Futebol em redes sociais.

"Em nome do presidente da Federação Ucraniana de Futebol, Andriy Pavelka, do técnico Andriy Shevchenko e de toda a família do futebol da Ucrânia, expressamos nosso mais sentido pêsame à família. Toda a seleção está muito triste", disse a entidade em comunicado.