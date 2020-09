O assessor do Ministério da Saúde da Itália e membro do conselho da Organização Mundial da Saúde (OMS), médico Walter Ricciardi, disse nesta terça-feira que o mundo atualmente não está passando por uma possível segunda onda de casos do novo coronavírus, mas um aumento que faz parte da primeira, que ainda não acabou.

"Nos últimos meses achatamos a curva de transmissão, mas sem pará-la completamente", graças, entre outras coisas, ao aumento das temperaturas do verão europeu, mas agora com outono e frio "a curva está subindo novamente", disse Ricciardi em declarações à emissora de TV "Sky".