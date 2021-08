A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou nesta quinta-feira que prepara 80 toneladas de material de saúde que será enviado para o Haiti, que foi atingido por terremoto no sábado passado, com entrega prevista para o próximo fim de semana.

Por causa do tremor, de magnitude 7,2 na escala Richter foram provocadas 2.189 mortes e deixadas 12.268 pessoas feridas. Além disso, houve inúmeros danos materiais por grande parte do território do país centro-americano.