As medidas de exceção decretadas no Equador devido aos grandes protestos dos últimos dias contra um pacote de medidas econômicas, entre elas o toque de recolher e a militarização no Distrito Metropolitano foram canceladas nesta segunda-feira, informaram à Agência Efe fontes do governo, que ontem selou um acordo com os manifestantes

"Em teoria, ao ser derrubado o decreto 883 (de corte no subsídio aos combustíveis), todas as medidas de exceção relacionadas a ele foram canceladas, e de qualquer forma, na prática, as forças de segurança estão em missões de abertura de vias e abastecimento", disseram as fontes.